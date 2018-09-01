Константинопольский патриарх не принимал решения об автокефалии Украинской православной церкви
Об этом сообщает сайт Синодального отдела УПЦ. Там призвали не верить «фейковым новостям», которые опубликовали ряд украинских медиа после вчерашней встречи в Стамбуле патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Константинопольского Варфоломея. В УПЦ пояснили, что вопрос об административной независимости пока только рассматривается. С апреля Константинопольская патриархия ищет пути предоставления автокефалии.
Комментарии2
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danko1 01 сентября 2018 | 12:38
Ну уж лжецу Гундяеву вообще верить нельзя, тем более когда речь идет о таком большом доходе.
alxab 01 сентября 2018 | 12:42
Становится ясно, кто стоит за ликвидацией Захарченко. Ручки-то из Константинополя тянутся. Ай-яй-яй, Владыко! Не по-христиански действуете.