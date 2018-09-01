Константинопольский патриарх не принимал решения об автокефалии Украинской православной церкви

Об этом сообщает сайт Синодального отдела УПЦ. Там призвали не верить «фейковым новостям», которые опубликовали ряд украинских медиа после вчерашней встречи в Стамбуле патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Константинопольского Варфоломея. В УПЦ пояснили, что вопрос об административной независимости пока только рассматривается. С апреля Константинопольская патриархия ищет пути предоставления автокефалии.