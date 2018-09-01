Пожар в вагоне пассажирского поезда под Воронежем задержал в пути пять железнодорожных составов

Огонь возник в поезде, следующим из Томска в Анапу. Его остановили, а пассажиров эвакуировали. ЧП произошло в последнем вагоне, который отогнали на запасные пути, где продолжили тушить огонь. Пострадавших при происшествии нет. Причина возгорания устанавливается.