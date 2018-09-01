Пожар в вагоне пассажирского поезда под Воронежем задержал в пути пять железнодорожных составов
Огонь возник в поезде, следующим из Томска в Анапу. Его остановили, а пассажиров эвакуировали. ЧП произошло в последнем вагоне, который отогнали на запасные пути, где продолжили тушить огонь. Пострадавших при происшествии нет. Причина возгорания устанавливается.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ramen 01 сентября 2018 | 13:19
В Болгарии после крупного ДТП по три (ТРИ!!!) министра в отставку подают! У нас бы так! Так ведь - хрен. В
http://www.belaruspartisan.org/politic/436640/
Болгарии три министра подали в отставку после ДТП, в котором погибло 17 человек
0000000000
Стало известно, что в Болгарии подали в отставку сразу три министра: министр транспорта Ивайло Московски, министр внутренних дел Валентин Радев и министр регионального развития Николай Нанков, сообщает autocentre.ua.
Они сделали это в связи с ДТП, которое произошло 24 августа. В результате аварии на мокрой дороге в Искарском ущелье, возле города Своге, потерял управление и перевернулся автобус - 17 человек погибло, 21 тяжело травмирован.
Изначально виновным в ДТП был признан погибший водитель автобуса Григор Григоров, так как при разрешенной скорости 40 км/ч он двигался 53 км/ч. Однако многочисленные аварии в тот же день на том же участке дороге вызвали подозрение.
Выяснилось, что на этой дороге пару лет назад было заменено покрытие. Взяв его образец для проведения лабораторных тестов, эксперты быстро выяснили, что характеристики покрытия совершенно не соответствуют строительным нормативам.
Как пишет издание, из-за использования неправильных материалов и нарушения технологии укладки асфальта во время дождя и слякотной погоды покрытие теряет способность к сцеплению с колесами, становясь скользким как каток. Такое покрытие максимум бы подошло для пешеходных аллей, но никак не для автомобильной дороги, да еще и с крутыми виражами.
В итоге следствие сделало вывод, что в аварийном аквапланировании автобуса было виновато именно дорожное покрытие.
После того как этот факт обнародовали, общество Болгарии потребовало от правительства принятия жестких мер в отношении виновных. Ивайло Московски, Валентин Радев и Николай Нанков решили подать заявление об отставке. На экстренном заседании правительства премьер-министр страны Бойко Борисов подписал их прошения.
13:05 01/09/2018