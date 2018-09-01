Евросоюз может вскоре отказаться от перевода часовых стрелок
Как показали опросы, против этого выступает большинство жителей стран содружества.
Масштаб исследования, проведенного этим летом по заказу Еврокомиссии, впечатляет. Социологи опросили почти 5 миллионов жителей ЕС и теперь знают точно: европейцам перевод стрелок дважды в год не нужен. Против перехода с летнего времени на зимнее и обратно высказались 80 процентов респондентов.
Европейские страны самостоятельно решают, в каком часовом поясе им находиться, но решение о переводе стрелок принимается централизовано в Брюсселе. Это позволяет избежать сбоев в торговых и финансовых отношениях между странами. Инициаторами законопроекта об отмене перехода стали финские депутаты. На национальном уровне они уже одобрили соответствующие акты. Точку в этом вопросе поставит Европарламент.
В России от перехода на летнее время отказались несколько лет назад.
Комментарии3
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:20
Евросоюз может вскоре отказаться от перевода часовых стрелок...
Мне нравился перевод стрелок с летнего на зимнее и обратно.
satttana_perrrrkele 01 сентября 2018 | 12:23
это русофобия! Это они специально, чтобы еще раз унизить нашего грелку-пукалку Недимона
ramen 01 сентября 2018 | 12:30
Дошло наконец-то?