Евросоюз может вскоре отказаться от перевода часовых стрелок...

Как показали опросы, против этого выступает большинство жителей стран содружества.

Масштаб исследования, проведенного этим летом по заказу Еврокомиссии, впечатляет. Социологи опросили почти 5 миллионов жителей ЕС и теперь знают точно: европейцам перевод стрелок дважды в год не нужен. Против перехода с летнего времени на зимнее и обратно высказались 80 процентов респондентов.

Европейские страны самостоятельно решают, в каком часовом поясе им находиться, но решение о переводе стрелок принимается централизовано в Брюсселе. Это позволяет избежать сбоев в торговых и финансовых отношениях между странами. Инициаторами законопроекта об отмене перехода стали финские депутаты. На национальном уровне они уже одобрили соответствующие акты. Точку в этом вопросе поставит Европарламент.

В России от перехода на летнее время отказались несколько лет назад.