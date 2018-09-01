Интернет-издание «7х7» за сутки собрало 840 тысяч рублей на выплату судебного штрафа...

Новостной ресурс был наказан за интервью с политиком Михаилом Световым о легализации наркотиков. Суд посчитал, что портал пропагандирует запрещенные вещества. Глава редакции Павел Андреев назвал это решение «актом цензуры» и добавил, что сумма штрафа превышает годовой бюджет любого регионального отделения «7х7». Издание попросило читателей помочь со сбором средств для уплаты штрафа.