Полицейские отказывались принимать заявление девушки, которая жаловалась на нападение

В метро мужчина набросился на нее после замечания за скандирование нацистских лозунгов.

Москвичка Валентина Ингсоц обратилась в полицию после происшествия на станции метро «Менделеевская». По ее рассказу, там на эскалаторе молодые люди выкрикивали нацистские лозунги и пели песню «Московские бритоголовые». Когда девушка попросила их уважать окружающих и вести себя тише, один из мужчин стал бить ее по голове, при этом он смеялся, рассказала Валентина Ингсоц в интервью порталу Znak.com. За пострадавшую вступился проходивший рядом пассажир, в ответ нападавший стал угрожать ножом. Валентина подошла к полицейскому на станции «Менделеевская», по его телефону несколько начальников отделов полиции отвечали, что не могут принять заявление. Далее девушка направилась в ОВД «Отрадное», где также не откликнулись на жалобу, утверждая, что произошла бытовая ссора, отметила Валентина Ингсоц. По ее словам, полицейские уверяли, что нападавшего не накажут, в лучшем случае только выпишут административный штраф. В итоге заявление сотрудники МВД приняли, однако настаивали, чтобы она не писала о телесных повреждениях, которые получила, хотя врачи зафиксировали ушибы и ссадины.

В МВД пока официально не прокомментировали жалобу Валентины Ингсоц на поведение полицейских.