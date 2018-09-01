Полицейские отказывались принимать заявление девушки, которая жаловалась на нападение
В метро мужчина набросился на нее после замечания за скандирование нацистских лозунгов.
Москвичка Валентина Ингсоц обратилась в полицию после происшествия на станции метро «Менделеевская». По ее рассказу, там на эскалаторе молодые люди выкрикивали нацистские лозунги и пели песню «Московские бритоголовые». Когда девушка попросила их уважать окружающих и вести себя тише, один из мужчин стал бить ее по голове, при этом он смеялся, рассказала Валентина Ингсоц в интервью порталу Znak.com. За пострадавшую вступился проходивший рядом пассажир, в ответ нападавший стал угрожать ножом. Валентина подошла к полицейскому на станции «Менделеевская», по его телефону несколько начальников отделов полиции отвечали, что не могут принять заявление. Далее девушка направилась в ОВД «Отрадное», где также не откликнулись на жалобу, утверждая, что произошла бытовая ссора, отметила Валентина Ингсоц. По ее словам, полицейские уверяли, что нападавшего не накажут, в лучшем случае только выпишут административный штраф. В итоге заявление сотрудники МВД приняли, однако настаивали, чтобы она не писала о телесных повреждениях, которые получила, хотя врачи зафиксировали ушибы и ссадины.
В МВД пока официально не прокомментировали жалобу Валентины Ингсоц на поведение полицейских.
Комментарии29
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stoik68 01 сентября 2018 | 12:13
Это вам не с пикетом стоять и меиы постить.
patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:17
Когда девушка попросила их уважать окружающих и вести себя тише, один из мужчин стал бить ее по голове, при этом он смеялся, рассказала Валентина Ингсоц...
Наверное это потому, что у Валентины Ингсоц голова раскрашена под радугу.
danko1 01 сентября 2018 | 12:19
Неонацисты- это опора власти.
Это же не анекдот в соц.сетях многолетней давности, чтобы их задерживать.
patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:26
danko1:
Неонацисты, это враги многонациональной России, но в сравнении с безродными картавыми либегалами - они шпана безобидная.
galina6837 01 сентября 2018 | 12:25
patrikk_1:
медики говорят, что волосы призваны защитить мозг от травм.
Некоторым волосы на голове не нужны...
patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:28
galina6837:
Без обид, конечно, но если ты такая подкованная, то для чего нужны волосы на жопе?
navsegda 01 сентября 2018 | 12:33
patrikk_1: Значит у тебя жопа вместо головы
patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:39
navsegda:
А ты чего подскочил, как украинская шлюха на светофоре?
navsegda 01 сентября 2018 | 12:45
patrikk_1: про подскоки шлюх у мамы своей спроси , она точно знает
vikwlad 01 сентября 2018 | 13:04
Полиция в России существует не для охраны граждан от бандитов. У полиции задача охранять власть от граждан.
ivfn 01 сентября 2018 | 13:02
patrikk_1:
//Наверное это потому, что у Валентины Ингсоц голова раскрашена под радугу.//
Точно .
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Валентина Ингсоц
цветная голова и горячие руки,гневное сердце
И волосы раскрашены в цвета ЛГБТ
novyrusich 01 сентября 2018 | 12:14
Нацисты для российских полицейских свои, социально и духовно близкие.
Ожидать, что они примут против них меры не следует.
В душе полицейские те же бритоголовые.
vinidbi 01 сентября 2018 | 12:15
Девушке приятнее когда ее видимо грязно домогаются ребята с.Кавказа или средне-азиатские древолазы???
navsegda 01 сентября 2018 | 12:35
vinidbi: одни другим никак не мешают , в России и бритоголовых хватает и кавказцев до фига
hastings 01 сентября 2018 | 12:15
Какая интересная фамилия у москвички.
nehoroshiy 01 сентября 2018 | 12:39
hastings: Геббельс так и говорил.
payalnick 01 сентября 2018 | 12:16
Какое может быть заявление? В стране Тютчева и Бунина, Зои и Гагарина не может быть нападений на девушку. Не может.
zloy_sok 01 сентября 2018 | 12:17
С ножом в метро - это не мемы в папку складывать....
jjuddgge_ddrredd 01 сентября 2018 | 12:19
Znac.com пишет?
Тогда - точно провокация. Эта девушка - провокаторша, русофобка и фашистка, ИМХО.
Помните, что говорил сэр Уинстон Черчиль?
Напоминаю:
"Фашисты будущего будут называть себя анти-фашистами" (с)
ЗЫ. Znak.com - там за главную, не помню её фамилию, истеричная провокаторша, которая организовала про-Собянинские митинги по теме реновации, а когда на митинг пришёл Навальный - его оскорбляла, гадости про него говорила и врала. Её потом поймали на лжи, она публично рыдала, угрожала суицидом, но никто ей не поверил конечно, ибо через пару дней она уже гоготала))
galina6837 01 сентября 2018 | 12:22
Кто там говорил о том, что если граждане не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую?
Платите налоги, граждане. Кормите кремлевскую охранку...
ivfn 01 сентября 2018 | 12:58
galina6837:
У меня вопрос возник.
Зачем эта мадам с волосами раскрашенными в цвета ЛГБТ лезет к нацикам .? Да и не только к нацикам,сидела бы и не вякала,активистка хренова.
navsegda 01 сентября 2018 | 13:05
ivfn:"сидеть и не вякать" твоё кредо , ты терпила
galina6837 01 сентября 2018 | 12:22
Кто там говорил о том, что если граждане не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую?
Платите налоги, граждане. Кормите кремлевскую охранку...
bel_medved 01 сентября 2018 | 12:29
Совсем обнаглели московские мусора. Раньше бывало сажали перед заявителем "следователя", который сочувственно кивал головой и записывал, а потом, когда потерпевший просил расписку в приеме заявления, говорил, начальника мол нет, а печать у него в сейфе заперта, приходите в понедельник... Мы еще видео тут посмотрим, там же камера есть. А в понедельник: какое заявление, вы наверно пьяны были и что-то перепутали... Какая камера? Вот когда вас убьют, тогда мы и камеру посмотрим...
Теперь всё без лишних телодвижений. Вишь разбежались, заявления писать, нам статистику портить.
ramus 01 сентября 2018 | 12:32
Поэтому и не увеличили МВД пенсионный возраст.
aleks50 Алексей Клубников 01 сентября 2018 | 12:33
Социально близкие бритоголовые полицейскому начальству.
nehoroshiy 01 сентября 2018 | 12:36
Звоните в полицию когда будете лежать в луже крови.
plank1957 01 сентября 2018 | 12:37
А что там комментировать? Это вам не хлипких ботанов из интеллигентской среды среды винтить или фейковых экстремистов типа "Нового величия" в кутузку сажать. Эти не фейковые, эти могут и ножичком пырнуть, и до пенсии не доживешь. Оно и понятно, лучше лейтенантом на пенсию уйти, чем капитаном в морге лежать.
cromwel 01 сентября 2018 | 13:07
Что это у нее с фамилией? И вообще видно девочка не большого ума.