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12:03, 01 сентября 2018

Полицейские отказывались принимать заявление девушки, которая жаловалась на нападение

В метро мужчина набросился на нее после замечания за скандирование нацистских лозунгов.

Москвичка Валентина Ингсоц обратилась в полицию после происшествия на станции метро «Менделеевская». По ее рассказу, там на эскалаторе молодые люди выкрикивали нацистские лозунги и пели песню «Московские бритоголовые». Когда девушка попросила их уважать окружающих и вести себя тише, один из мужчин стал бить ее по голове, при этом он смеялся, рассказала Валентина Ингсоц в интервью порталу Znak.com. За пострадавшую вступился проходивший рядом пассажир, в ответ нападавший стал угрожать ножом. Валентина подошла к полицейскому на станции «Менделеевская», по его телефону несколько начальников отделов полиции отвечали, что не могут принять заявление. Далее девушка направилась в ОВД «Отрадное», где также не откликнулись на жалобу, утверждая, что произошла бытовая ссора, отметила Валентина Ингсоц. По ее словам, полицейские уверяли, что нападавшего не накажут, в лучшем случае только выпишут административный штраф. В итоге заявление сотрудники МВД приняли, однако настаивали, чтобы она не писала о телесных повреждениях, которые получила, хотя врачи зафиксировали ушибы и ссадины.

В МВД пока официально не прокомментировали жалобу Валентины Ингсоц на поведение полицейских.

Комментарии

29

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stoik68 01 сентября 2018 | 12:13

Это вам не с пикетом стоять и меиы постить.

patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:17

Когда девушка попросила их уважать окружающих и вести себя тише, один из мужчин стал бить ее по голове, при этом он смеялся, рассказала Валентина Ингсоц...

Наверное это потому, что у Валентины Ингсоц голова раскрашена под радугу.

danko1 01 сентября 2018 | 12:19

Неонацисты- это опора власти.
Это же не анекдот в соц.сетях многолетней давности, чтобы их задерживать.

patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:26

danko1:

Неонацисты, это враги многонациональной России, но в сравнении с безродными картавыми либегалами - они шпана безобидная.

galina6837 01 сентября 2018 | 12:25

patrikk_1:
медики говорят, что волосы призваны защитить мозг от травм.
Некоторым волосы на голове не нужны...

patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:28

galina6837:

Без обид, конечно, но если ты такая подкованная, то для чего нужны волосы на жопе?

navsegda 01 сентября 2018 | 12:33

patrikk_1: Значит у тебя жопа вместо головы

patrikk_1 01 сентября 2018 | 12:39

navsegda:

А ты чего подскочил, как украинская шлюха на светофоре?

navsegda 01 сентября 2018 | 12:45

patrikk_1: про подскоки шлюх у мамы своей спроси , она точно знает

vikwlad 01 сентября 2018 | 13:04

Полиция в России существует не для охраны граждан от бандитов. У полиции задача охранять власть от граждан.

ivfn 01 сентября 2018 | 13:02

patrikk_1:
//Наверное это потому, что у Валентины Ингсоц голова раскрашена под радугу.//
Точно .
nedodao
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Валентина Ингсоц
цветная голова и горячие руки,гневное сердце

И волосы раскрашены в цвета ЛГБТ

novyrusich 01 сентября 2018 | 12:14

Нацисты для российских полицейских свои, социально и духовно близкие.
Ожидать, что они примут против них меры не следует.
В душе полицейские те же бритоголовые.

vinidbi 01 сентября 2018 | 12:15

Девушке приятнее когда ее видимо грязно домогаются ребята с.Кавказа или средне-азиатские древолазы???

navsegda 01 сентября 2018 | 12:35

vinidbi: одни другим никак не мешают , в России и бритоголовых хватает и кавказцев до фига

hastings 01 сентября 2018 | 12:15

Какая интересная фамилия у москвички.

nehoroshiy 01 сентября 2018 | 12:39

hastings: Геббельс так и говорил.

payalnick 01 сентября 2018 | 12:16

Какое может быть заявление? В стране Тютчева и Бунина, Зои и Гагарина не может быть нападений на девушку. Не может.

zloy_sok 01 сентября 2018 | 12:17

С ножом в метро - это не мемы в папку складывать....

jjuddgge_ddrredd 01 сентября 2018 | 12:19

Znac.com пишет?
Тогда - точно провокация. Эта девушка - провокаторша, русофобка и фашистка, ИМХО.
Помните, что говорил сэр Уинстон Черчиль?
Напоминаю:
"Фашисты будущего будут называть себя анти-фашистами" (с)
ЗЫ. Znak.com - там за главную, не помню её фамилию, истеричная провокаторша, которая организовала про-Собянинские митинги по теме реновации, а когда на митинг пришёл Навальный - его оскорбляла, гадости про него говорила и врала. Её потом поймали на лжи, она публично рыдала, угрожала суицидом, но никто ей не поверил конечно, ибо через пару дней она уже гоготала))

galina6837 01 сентября 2018 | 12:22

Кто там говорил о том, что если граждане не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую?
Платите налоги, граждане. Кормите кремлевскую охранку...

ivfn 01 сентября 2018 | 12:58

galina6837:
У меня вопрос возник.
Зачем эта мадам с волосами раскрашенными в цвета ЛГБТ лезет к нацикам .? Да и не только к нацикам,сидела бы и не вякала,активистка хренова.

navsegda 01 сентября 2018 | 13:05

ivfn:"сидеть и не вякать" твоё кредо , ты терпила

galina6837 01 сентября 2018 | 12:22

Кто там говорил о том, что если граждане не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую?
Платите налоги, граждане. Кормите кремлевскую охранку...

bel_medved 01 сентября 2018 | 12:29

Совсем обнаглели московские мусора. Раньше бывало сажали перед заявителем "следователя", который сочувственно кивал головой и записывал, а потом, когда потерпевший просил расписку в приеме заявления, говорил, начальника мол нет, а печать у него в сейфе заперта, приходите в понедельник... Мы еще видео тут посмотрим, там же камера есть. А в понедельник: какое заявление, вы наверно пьяны были и что-то перепутали... Какая камера? Вот когда вас убьют, тогда мы и камеру посмотрим...
Теперь всё без лишних телодвижений. Вишь разбежались, заявления писать, нам статистику портить.

ramus 01 сентября 2018 | 12:32

Поэтому и не увеличили МВД пенсионный возраст.

aleks50 Алексей Клубников 01 сентября 2018 | 12:33

Социально близкие бритоголовые полицейскому начальству.

nehoroshiy 01 сентября 2018 | 12:36

Звоните в полицию когда будете лежать в луже крови.

plank1957 01 сентября 2018 | 12:37

А что там комментировать? Это вам не хлипких ботанов из интеллигентской среды среды винтить или фейковых экстремистов типа "Нового величия" в кутузку сажать. Эти не фейковые, эти могут и ножичком пырнуть, и до пенсии не доживешь. Оно и понятно, лучше лейтенантом на пенсию уйти, чем капитаном в морге лежать.

cromwel 01 сентября 2018 | 13:07

Что это у нее с фамилией? И вообще видно девочка не большого ума.

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