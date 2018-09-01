В Беслане проходит трехдневная вахта по жертвам теракта в школе №1
Траурная церемония началась с долгого звонка. Он прозвучал в 9:15. Именно в это время четырнадцать лет назад во двор учебного заведения забежали террористы. К школе несут цветы, у фотографий погибших в спортзале зажигают свечи. На федеральном уровне о трагедии не вспоминают. Все мероприятия запланированы на понедельник. Теракт произошел 1 сентября 2004 года. Боевики удерживали заложников в течение трех дней. Жертвами стали 334 человека. Большинство из них – дети.
Комментарии4
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opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 12:16
На федеральном уровне оплакивают долгожданную смерть сепара номер один в ресторане "Сепар" под охраной вооружённых до зубов головорезов !
novyrusich 01 сентября 2018 | 12:20
Кто виновен в смерти детей уже не обсуждается.
Почему никто из руководства страны не приехал на место трагедии, тоже.
Почему никто не понес ответственности за то, что допустили такой масштабный теракт спрашивать неприлично.
Так и живем.
dorin1987 01 сентября 2018 | 12:35
novyrusich: /Почему никто из руководства страны не приехал на место трагедии, тоже/ - Ну вот это совсем просто - вся шарага режима царька РФ занята комментированием захарченки и его взрывного поведения. Если еще проще - им класть :)
kosmicheskiy_svin 01 сентября 2018 | 12:37
Жертвам терракта или жертвам ликвидации терракта???