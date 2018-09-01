В Беслане проходит трехдневная вахта по жертвам теракта в школе №1

Траурная церемония началась с долгого звонка. Он прозвучал в 9:15. Именно в это время четырнадцать лет назад во двор учебного заведения забежали террористы. К школе несут цветы, у фотографий погибших в спортзале зажигают свечи. На федеральном уровне о трагедии не вспоминают. Все мероприятия запланированы на понедельник. Теракт произошел 1 сентября 2004 года. Боевики удерживали заложников в течение трех дней. Жертвами стали 334 человека. Большинство из них – дети.