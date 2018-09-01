Ространснадзор проведет три внеплановые проверки после аварии самолета ЮТэйр в Сочи
Причин жесткой посадки может быть несколько, — рассказал председатель Комиссии гражданской авиации Олег Смирнов.
Боинг-737, летевший из Москвы, при посадке выкатился за пределы полосы в реку. От удара разрушилось крыло, загорелся левый двигатель. На борту пострадали 18 человек. Работник аэропорта — первый прибывший на место аварии – умер от разрыва сердца.
Комментарии4
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peresvet73 01 сентября 2018 | 12:19
Все высококлассные пилоты уехали в Китай, остались патриоты со всеми вытекающими последствиями.
ems1 01 сентября 2018 | 12:26
Причина одна: отсутствие собственного гражданского авиастроения. В Россию попадают списанные самолёты, или на грани списания, как в Африке.
buzukin1908 01 сентября 2018 | 12:59
Нехер было керосин экономить - нужно было после неудачного захода валить на ближайший аэропорт с хорошей погодой.
doxerom 01 сентября 2018 | 13:10
Крыло отвалилось, двигун сгорел, ни ОСАГО ни КАСКО не поможет горе водятлу.