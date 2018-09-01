Ространснадзор проведет три внеплановые проверки после аварии самолета ЮТэйр в Сочи

Причин жесткой посадки может быть несколько, — рассказал председатель Комиссии гражданской авиации Олег Смирнов.

Боинг-737, летевший из Москвы, при посадке выкатился за пределы полосы в реку. От удара разрушилось крыло, загорелся левый двигатель. На борту пострадали 18 человек. Работник аэропорта — первый прибывший на место аварии – умер от разрыва сердца.