Бразильский суд отказал экс-президенту страны Лулу да Силве в регистрации кандидатом на очередных выборах

Бывший глава Республики осужден по делу о коррупции. Приговор был вынесен еще в январе. Политик должен отбыть наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Тем не менее, сторонники да Силвы зарегистрировали его в качестве кандидата. Как показывают социальные опросы, среди бразильцев он по-прежнему является самым популярным претендентом на пост президента страны.