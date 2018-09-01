В германском городе Хемниц сегодня ожидаются массовые акции левых и правых радикалов

Демонстрации проходят на фоне убийства местного жителя, в котором, предположительно, виновны двое мигрантов. Полиция Саксонии просит помощи у федеральных правоохранительных органов. Чтобы разгрузить силовиков, в соседнем Дрездене отменили футбольный матч. Работник органов юстиции, который опубликовал документ с именами подозреваемых, отстранен от должности.