В германском городе Хемниц сегодня ожидаются массовые акции левых и правых радикалов
Демонстрации проходят на фоне убийства местного жителя, в котором, предположительно, виновны двое мигрантов. Полиция Саксонии просит помощи у федеральных правоохранительных органов. Чтобы разгрузить силовиков, в соседнем Дрездене отменили футбольный матч. Работник органов юстиции, который опубликовал документ с именами подозреваемых, отстранен от должности.
Комментарии1
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olegleon 01 сентября 2018 | 11:44
ну с правыми всё понятно. а левые за что выступают? за право мигрантов убивать немцев??