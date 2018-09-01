США подготовили предварительный список целей для авиаударов в Сирии
Он будет нанесен в случае применения правительственными войсками химического оружия. По сведениям телеканала CNN, который ссылается на американских должностных лиц, решение об атаке еще не принято.
Всю прошлую неделю российские официальные лица говорили о том, что в Республике готовится провокация с применением химоружия. Она якобы должна была стать поводом для нанесения удара по силам Башара Асада. В Средиземном море была усилена российская военная группировка.
Комментарии2
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olegleon 01 сентября 2018 | 11:42
а зря что ли Белые каски уже на месте и уже подготовили душераздирающий доклад о том, как целую бочку с хлором применит многотысячная армия?
kara 01 сентября 2018 | 11:42
да как не принято?
а кто им будет запрещать, точнее кто им может запретить? и что Америке будет, тем более не первый раз.
просто кулаки чешутся.