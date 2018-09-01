США подготовили предварительный список целей для авиаударов в Сирии

Он будет нанесен в случае применения правительственными войсками химического оружия. По сведениям телеканала CNN, который ссылается на американских должностных лиц, решение об атаке еще не принято.

Всю прошлую неделю российские официальные лица говорили о том, что в Республике готовится провокация с применением химоружия. Она якобы должна была стать поводом для нанесения удара по силам Башара Асада. В Средиземном море была усилена российская военная группировка.