Следствие объявило в международный розыск бывшего столичного судью, обвиняемого в коррупции

По данным Интерфакса, Александра Зорина заочно просят отправить под арест. Суд решит этот вопрос 10 сентября. Зорин подал в отставку с поста мирового судьи района Северное Медведково в 2015 году. Тогда же в его отношении было возбуждено дело по факту вымогательства взятки.