Следствие объявило в международный розыск бывшего столичного судью, обвиняемого в коррупции
По данным Интерфакса, Александра Зорина заочно просят отправить под арест. Суд решит этот вопрос 10 сентября. Зорин подал в отставку с поста мирового судьи района Северное Медведково в 2015 году. Тогда же в его отношении было возбуждено дело по факту вымогательства взятки.
Комментарии3
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olegleon 01 сентября 2018 | 11:40
три года ждали пока он уедет?
philanthrop 01 сентября 2018 | 11:41
Не захотел делится.
ed10075 01 сентября 2018 | 11:43
Издержки профессии. Сегодня быть судьей рискованно. В любой момент могут поймать на взятке.