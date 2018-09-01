Полицейские отговаривали москвичку подавать заявление на мужчину, избившего её в метро
Как пишет новостной портал Znak.cоm, Валентину Ингсоц на станции «Менделеевская» атаковал молодой человек, скандирующий нацистские лозунги. Это произошло на эскалаторе после того, как девушка сделала замечание группе мужчин и попросила их быть тише. После этого, Ингсоц ударили по голове. Заявление отказывались принимать и полицейские на станции, и в ОВД «Отрадное», где, по словам пострадавшей, пытались выставить происходящее как бытовую ссору. В итоге правоохранители всё же приняли жалобу девушки.
Комментарии3
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olegleon 01 сентября 2018 | 11:38
она захотела чтобы полицейские выполняли свои обязанности и работали?! да не для того они туда шли.
akk48 01 сентября 2018 | 11:43
olegleon: за это квартиру не дадут . так незачем стараться.
tvitov66 01 сентября 2018 | 11:43
После того как в своих речах нацЛидер стал цитировать старика Алоизовича, полицаи просто обязаны защищать нациков от простых граждан