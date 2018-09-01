Полицейские отговаривали москвичку подавать заявление на мужчину, избившего её в метро

Как пишет новостной портал Znak.cоm, Валентину Ингсоц на станции «Менделеевская» атаковал молодой человек, скандирующий нацистские лозунги. Это произошло на эскалаторе после того, как девушка сделала замечание группе мужчин и попросила их быть тише. После этого, Ингсоц ударили по голове. Заявление отказывались принимать и полицейские на станции, и в ОВД «Отрадное», где, по словам пострадавшей, пытались выставить происходящее как бытовую ссору. В итоге правоохранители всё же приняли жалобу девушки.