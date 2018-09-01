Пострадавшим пассажирам рейса Москва – Сочи положена компенсация от страховой компании «Сургутнефтегаз»

Об этом ТАСС сказал президент Всероссийского союза страховщиков. В результате ЧП с участием самолета авиаперевозчика ЮТэйр пострадали 18 человек. Кроме того, погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать пассажиров. У него не выдержало сердце. Авария произошла в ночь на субботу. Самолет выкатился с посадочной полосы. У него разрушились шасси, крыло и загорелся левый двигатель. Прокуратура начала проверку.