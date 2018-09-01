Соединенные Штаты прекратят финансирование агентства ООН помогающее палестинским беженцам

В Госдепе считают эти расходы нерациональными. По словам представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт сама модель работы агентства находится в кризисе уже многие годы. Власти США рассмотрят новые способы оказания финансовой помощи, в том числе и прямое сотрудничество с нуждающимися. Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины осудил решение Соединенных Штатов и сказал, что считает его нарушением международного права.