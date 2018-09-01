Соединенные Штаты прекратят финансирование агентства ООН помогающее палестинским беженцам
В Госдепе считают эти расходы нерациональными. По словам представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт сама модель работы агентства находится в кризисе уже многие годы. Власти США рассмотрят новые способы оказания финансовой помощи, в том числе и прямое сотрудничество с нуждающимися. Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины осудил решение Соединенных Штатов и сказал, что считает его нарушением международного права.
Комментарии14
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len56 01 сентября 2018 | 11:12
ООН стало рупором международного быдла.
Прикрыть эту бесполезную контору!
proxxit 01 сентября 2018 | 11:17
len56:
Коренные жители Палестины вспомнят про это понаехавшим, когда ниггеры и латиносы начнут резать пендосских евреев, причём скорее всего будут это делать так, что Освенцим покажется оздоровительным лагерем...
Поговаривают, что состоятельные евреи вкладываются в создание концентрационных лагерей и хостелов в Биробиджане.
len56 01 сентября 2018 | 11:20
proxxit: мечтай,бабка...а лучше лети к гуриям...
Ведь у вас мозгов только для траха.
tvitov66 01 сентября 2018 | 11:23
len56: не мешай Облому, он в образе! И он в женское переодевался не для того что бы его бабкой обзывали
vikwlad 01 сентября 2018 | 11:39
Давно пора прикрыть эту кормушку для палестинских террористов.
proxxit 01 сентября 2018 | 11:24
len56:
Династия Юань, когда то понаехала в Китай - не поверишь, всех понаехавших вырезали.
Пример Германии, решившей ваш вопрос и после этого, ставшей Локомотивом Европы - заразителен.
zollendorf 01 сентября 2018 | 11:18
Да пусть содержат те кому этот ООН очень нужен.
Только не за мои деньги, не в моей стране, и не в моем любимом городе.
tvitov66 01 сентября 2018 | 11:25
zollendorf: ООН это то место, где посреди зала Небензя, от имени сверхдержавы, всегда готов навалить кучу вето
seryj_wolk 01 сентября 2018 | 11:43
tvitov66: Самое время матери всех террористов-рфии занять место американцев и поддержать своих друзей-террористов деньгами. Оружием и боеприпасами они их давно поддерживают.
oldpaltus 01 сентября 2018 | 11:24
Ну на конец-то, Дональд респект
chimp2013 01 сентября 2018 | 11:27
Резонное решение. Посмотрела команда Трампа в каких дворцах ( в буквальном смысле ) живут арабы, называющие себя палестинцами ( никогда не существовавшего государства), - и самим завидно стало.
hz6691 01 сентября 2018 | 11:31
Нарушено "Международное право" палестинцев поливать говном США за деньги последних.
kondrakr 01 сентября 2018 | 11:35
Гыыыы.....А про "международное право" нельзя ли поподробнее? :-)
old44 01 сентября 2018 | 11:36
"нарушение международного права." - с каких это пор отказ кормить бездельников это нарушение ? они работать не пробовали ?