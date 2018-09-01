США определили цели для удара по Сирии

По данным телеканала CNN, в список вошли объекты, связанные с химическим оружием.

Американские военные готовы быстро нанести удар по целям в Сирии в том случае, если режим Башара Асада решит провести атаку с использованием химоружия. Об этом CNN рассказал осведомленный источник в администрации США, но, по его словам, окончательное решение еще не принято.

Также стало известно, что в Средиземное море зашла американская атомная подлодка Newport News, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия больше 1,5 тысяч километров. Об этом сообщает издание Gibraltar Chronicle. В Минобороны США отрицают, что подлодку направили для нанесения ударов по Сирии: по версии Пентагона, речь идет о «запланированном техническом визите». В российском Минобороны ранее заявили, что в Средиземное море 25 августа вошел американский эсминец Ross.

Эскалация напряженности в Сирии связана с намерением правительственных сил страны вернуть под контроль провинцию Идлиб. США опасаются, что в ходе военной операции сирийские военные могут применить химоружие.

По утверждению российских военных, США планируют организовать провокацию с применением химоружия для нанесения удара по Сирии.