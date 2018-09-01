США определили цели для удара по Сирии
По данным телеканала CNN, в список вошли объекты, связанные с химическим оружием.
Американские военные готовы быстро нанести удар по целям в Сирии в том случае, если режим Башара Асада решит провести атаку с использованием химоружия. Об этом CNN рассказал осведомленный источник в администрации США, но, по его словам, окончательное решение еще не принято.
Также стало известно, что в Средиземное море зашла американская атомная подлодка Newport News, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия больше 1,5 тысяч километров. Об этом сообщает издание Gibraltar Chronicle. В Минобороны США отрицают, что подлодку направили для нанесения ударов по Сирии: по версии Пентагона, речь идет о «запланированном техническом визите». В российском Минобороны ранее заявили, что в Средиземное море 25 августа вошел американский эсминец Ross.
Эскалация напряженности в Сирии связана с намерением правительственных сил страны вернуть под контроль провинцию Идлиб. США опасаются, что в ходе военной операции сирийские военные могут применить химоружие.
По утверждению российских военных, США планируют организовать провокацию с применением химоружия для нанесения удара по Сирии.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
proxxit 01 сентября 2018 | 11:11
Донни зря горячится - надо пулять поближе к выборам, а то из за т.н. демократии никаких Томагавков не напасёшься...
Впрочем, весь "демократический мир" за Хиллари, бравшую в рот мужской половой член на пару с еврейкой Левински.
sab171 01 сентября 2018 | 11:20
proxxit: чего несет, зачем, срам и стыдоба.
ura_123 01 сентября 2018 | 11:37
sab171: Так це ж облом! Оно всегда несёт в широкие массы пользователей Эха свои ночные фантазии)))
old44 01 сентября 2018 | 11:34
pro всё по фрейду - классический случай
proxxit 01 сентября 2018 | 11:40
old44:
Рекомендую тебе, строму совковому пердуну, почитать "Леонардо да Винчи" Фрейда, там как раз всё про вас - педерастов...
j_partizan 01 сентября 2018 | 11:28
Первопричина не в химическом оружии, не в Ассаде и даже не в контроле за путями транзита энергоресурсов. Основная причина преступлений совершаемых США - это военно-техническая слабость России, неспособной противостоять бандитской политике США.
drgonish 01 сентября 2018 | 11:43
j_partizan:
Ну до сих Сирию не раздербанили, как Ливию или Сербию, за которые Россия не впрягалась. Пижится Запад знатно, конечно.
salhomir_murza 01 сентября 2018 | 11:33
США определили цели для удара по Сирии
--------------------------
Осталось за малым. Заставить упрямого Асада применить химоружие.
ura_123 01 сентября 2018 | 11:35
Может пендосам так же навести на кафе " дохлый сепар” и одним махом закончить проблемы рассеюшки в Украине?
timwlad90 01 сентября 2018 | 11:41
США определили цели для удара по Сирии
По данным телеканала CNN, в список вошли объекты, связанные с химическим оружием.
---------------
Ну так определены цели и для ответных ударов по базам откуда исходит атака.
Югославский вариант,мы мол бомбим за пределами границ не пролазит так как есть уже ресурсы для нанесения ударов по базам откуда исходит атака и это согласно международным законам.
Законы всегда работают только когда они обеспечены ресурсами.
Так что господа американцы,есть ресурсы для нанесения ответного удара по базам откуда исходит угроза.Это тоже как Берлин бомбили ответным ударом уже в 1941 году.
Не времена нонче полного господства американцев над всеми.
Так что господа американцы ,жадность фраеров губит.
Есть русская народная песня про то Как Моисей сходил с горы Синай,специально для американцев на музыку в 1960 том положена,но тупым американцам надобно обязательно было самих себя сожрать как потомкам Каина и Иуды. :
Вот кто-то с горочки спустился
Наверно милый мой идет
На нем защитна гимнастерка
Она с ума меня сведет
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди
Зачем зачем я повстречала
Его на жизненном пути...