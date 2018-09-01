Силовики самопровозглашенной ДНР остаются в состоянии повышенной боевой готовности после убийства главы республики

Александр Захарченко получил смертельное ранение после вчерашнего взрыва в кафе в центре Донецка. Кроме того, погиб его охранник. По данным МЧС, одиннадцать человек пострадали. Власти ДНР назвали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, которые подтвердили причастность Киева к инциденту. На Украине обвинения в свой адрес отвергли.