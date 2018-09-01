В Беслане проходят траурные мероприятия по жертвам теракта 1-3 сентября 2004 года
На федеральном уровне о трагедии сегодня не вспоминают. Траурные мероприятия запланированы на 3 сентября. Жертвами теракта стал триста сорок один человек.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
На федеральном уровне о трагедии сегодня не вспоминают. Траурные мероприятия запланированы на 3 сентября. Жертвами теракта стал триста сорок один человек.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
proxxit 01 сентября 2018 | 11:21
США поддерживали убийц детишек Беслана, и сейчас у них в первых союзниках ваххабитский Рейх Саудитов - это всё, что нужно знать о главных спонсорах и вдохновителях терроризма.
opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 11:30
proxxit: Детишек и взрослых в Беслане убили не столько террористы, а лживая трусливая воровская власть по команде из Москвы по приказу Окурка!
proxxit 01 сентября 2018 | 11:33
opiatnovyi63:
Когда ты писал, как трахал труп своей мамы в сральную дырочку и как по настоящему кайфанул от этого - это было более правдиво и содержательно...
Соберись, дурачок. Выдави из себя, что нибудь интересное.
edyunia 01 сентября 2018 | 11:35
proxxit: \\Выдави из себя, что нибудь интересное.\\
А Захарченко кто: сепар или террорист? И какая разница между Бесланом и Донецком?
edyunia 01 сентября 2018 | 11:22
Путин пролил больше крокодильих слёз по-поводу одного Захарченка в сравнении с убийством сотен своих сограждан.