По факту аварии с участием самолета в аэропорту Сочи возбуждено уголовное дело
Боинг-737 компании ЮТэйр при посадке съехал с полосы в реку. От удара разрушились шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. 18 человек на борту пострадали. От сердечного приступа скончался работник аэропорта, который помогал в эвакуации. Жесткая посадка происходила в сложных погодных условиях. Из-за сильного дождя и ветра экипаж не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг.
Условия посадки самолета в аэропорту Сочи в принципе довольно непростые. Об этом телеканалу РБК рассказал заслуженный пилот Юрий Сытник.
Компания предоставила пассажирам рейс обратно в Москву. Для нежелающих лететь организуют отправку поездом.
Комментарии5
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drgonish 01 сентября 2018 | 11:07
Сейчас корпорации начнут развозить кал по тарелке, что во всем виноват пилот, а Боинг на самом деле не дрянное ведро с болтами, а лучший самолет на свете.
slawa1940 01 сентября 2018 | 11:38
drgonish: Так в чём дело-то? Сделайте свой из хорошего ведра и без болтов!
kryimzdick 01 сентября 2018 | 11:09
А если вора в законе опять грохнут в Москве очередного, короля воровского мира, на Эхе тоже закроют каменты?
drgonish 01 сентября 2018 | 11:33
kryimzdick:
Если бы отморозь, которая не может без глумления над жертвами терактов, то закрывать комментарии не было бы смысла.
kryimzdick 01 сентября 2018 | 11:37
drgonish: невинная жертва?