По факту аварии с участием самолета в аэропорту Сочи возбуждено уголовное дело

Боинг-737 компании ЮТэйр при посадке съехал с полосы в реку. От удара разрушились шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. 18 человек на борту пострадали. От сердечного приступа скончался работник аэропорта, который помогал в эвакуации. Жесткая посадка происходила в сложных погодных условиях. Из-за сильного дождя и ветра экипаж не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг.

Условия посадки самолета в аэропорту Сочи в принципе довольно непростые. Об этом телеканалу РБК рассказал заслуженный пилот Юрий Сытник.

Компания предоставила пассажирам рейс обратно в Москву. Для нежелающих лететь организуют отправку поездом.