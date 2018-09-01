Беспилотный автомобиль компании Apple впервые попал в аварию
Как сообщает Bloomberg, ДТП произошло еще на прошлой неделе. Оснащенный системой автопилота внедорожник Lexus съезжал на автостраду, когда в него сзади врезался другой автомобиль. Этот случай стал первым доказательством того, что Apple работает над программой беспилотных машин. О планах компании стало известно еще 2015 году, из внутренней переписки инженеров. Телеканал CNBC News на прошлой неделе сообщал, что в Apple перешли полсотни сотрудников Tesla. Они якобы должны работать над самоуправляемым автомобилем под кодовым названием «Титан».
Комментарии4
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icf 01 сентября 2018 | 10:48
Не может быть! Беспилотные автомобили имени "великих визионеров" Маска и Джобса не могут попадать в аварии!
tvitov66 01 сентября 2018 | 11:03
icf: Вы читать умеете?
"Оснащенный системой автопилота внедорожник Lexus съезжал на автостраду, когда в него сзади врезался другой автомобиль."
Он не попал в аварию, авария в него попала сзади
icf 01 сентября 2018 | 11:20
tvitov66: Ага, "ехал, ничего не нарушал, они сами в меня врезались"))) Или вы полагаете, что на американских автострадах боковые съезды - это главная дорога, а сама автострада - второстепенная?
neon999 01 сентября 2018 | 11:05
На ЭМ наблюдается мощный вброс сообщений про аварии по всему миру - в связи с инцидентом с самолетом в Сочи. «Уникальный журналистский коллектив» отрабатывает своё право не быть закошмаренными и прикрытыми, как это неизбежно случается с честными и более щепетильными организациями в России.