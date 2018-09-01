Беспилотный автомобиль компании Apple впервые попал в аварию

Как сообщает Bloomberg, ДТП произошло еще на прошлой неделе. Оснащенный системой автопилота внедорожник Lexus съезжал на автостраду, когда в него сзади врезался другой автомобиль. Этот случай стал первым доказательством того, что Apple работает над программой беспилотных машин. О планах компании стало известно еще 2015 году, из внутренней переписки инженеров. Телеканал CNBC News на прошлой неделе сообщал, что в Apple перешли полсотни сотрудников Tesla. Они якобы должны работать над самоуправляемым автомобилем под кодовым названием «Титан».