В Лос-Анджелесе полиция застрелила актрису сериала «Скорая помощь»
Это случилось в доме, где проживала Ванесса Маркес. По данным Los Angeles Times,стражей порядка вызвал арендодатель, обеспокоенный состоянием 49-летней актрисы, которая по некоторым сведениям страдала психическим расстройством. Она в течение полутора часов не поддавалась на уговоры полицейских поехать в больницу, а затем наставила на них пневматический пистолет. Правоохранители приняли его за огнестрельное оружие и открыли огонь. Маркес госпитализировали, однако спасти не смогли.
Комментарии16
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perestarok 01 сентября 2018 | 10:38
"В Лос-Анджелесе полиция застрелила актрису сериала «Скорая помощь»"
Их нравы.
ykpon_cyka 01 сентября 2018 | 10:46
perestarok: Мне нравятся методы работы американских полицейских ,неплохо бы применять их методы и в России ,ибо : лучше убить невиновного на глазах у всех , чем потом убивать каждого из за того что они потеряют страх и устроят хаос !
vasilevich58 01 сентября 2018 | 11:26
Какой восторг портянок вызвал этот трагический случай!
За это Путину всё можно простить:
и развал экономики РФ,
и беззаконие, произвол и коррупцию, поразившие всю Россию,
и враньё, ставшее сутью и смыслом всех выступлений, публикаций и заявлений официальных российских СМИ и чиновников всех уровней!
icf 01 сентября 2018 | 10:43
В США полицейские практически ежедневно кого-то убивают - это норма их жизни.
snamor 01 сентября 2018 | 10:54
icf: Норма убивать
buzukin1908 01 сентября 2018 | 11:02
snamor: icf: По четыре штуки в день - тыща за год. Ожидаем лавину черных бунтов! А ведь СерГейБорисыч направляется туда, туда.. К чему бы это? Будет тренироваться на неграх?
oldbobby 01 сентября 2018 | 11:38
snamor: Норма убивает!
proxxit 01 сентября 2018 | 10:55
Когда ниггеры и латиносы будут мочить Лос-Анджелесских евреев, случай с Маркес тоже поставят им в счёт.
icf 01 сентября 2018 | 11:23
proxxit: Казалось бы, причём тут евреи?)))
epynda 01 сентября 2018 | 10:57
Перестреляли тысячи школьников и сотни учителей...
Перестреляли тысячи афроамериканцев.....
Теперь взялись за творческую интеллигенцию...???
poluputing 01 сентября 2018 | 11:03
epynda: proxxit: snamor: icf: ykpon_cyka: perestarok: - паноптикум непуганых идиотов. Своими проблемами озаботьтесь, убогонькие. Или найдя соринку у пиндосов либо жидобандеровцев вы себя лучше чувствуете, несмотря на бревно в анусе?
ltvjrhfn2 01 сентября 2018 | 11:05
poluputing:
ну а ты, школота, чего на забугорном ресурсе шакалишь? или работа такая?
poluputing 01 сентября 2018 | 11:16
ltvjrhfn2: Кто забугорный? Мой предок хохол Юрец Долгорукий Москву основал. А вы, мокша, из Улан-Уде гундите?
ykpon_cyka 01 сентября 2018 | 11:29
poluputing: То есть ,современных достижений нету ,все в прошлом!? Ну ладно гордись , кстати люди уже в космос летают ! Москва это хорошо ,спасибо кстати ,вы еще и черное море выкопали . Укропитеки сразу в гастробайтеров эволюционировали ,и строят и копают ,ваще ничего не изменилось с тех пор !)
proxxit 01 сентября 2018 | 11:30
poluputing:
Глупыш, Юрик был из русских оккупантов, потомком Новгородских князей Олега и Игоря, захвативших Куеб и убивших киевских придурков Аскольдку и Дирку...
Учи мат. часть, дурачок, а то жмёшься к Русскому Миру, а проку ноль - одна свидомая дурость из тебя валит.
icf 01 сентября 2018 | 11:30
poluputing: Твой предок польскому магнату во Львове вафлил.