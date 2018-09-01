"В Лос-Анджелесе полиция застрелила актрису сериала «Скорая помощь»"

Это случилось в доме, где проживала Ванесса Маркес. По данным Los Angeles Times,стражей порядка вызвал арендодатель, обеспокоенный состоянием 49-летней актрисы, которая по некоторым сведениям страдала психическим расстройством. Она в течение полутора часов не поддавалась на уговоры полицейских поехать в больницу, а затем наставила на них пневматический пистолет. Правоохранители приняли его за огнестрельное оружие и открыли огонь. Маркес госпитализировали, однако спасти не смогли.