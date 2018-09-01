Юристы Дональда Трампа готовят доклад, опровергающий его незаконные связи с Россией
Как рассказал телеканалу CNN один из адвокатов главы Белого дома, документ задумывается как ответ на обвинения, с которыми может выступить спецпрокурор Роберт Мюллер. Он расследует дело о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. Юристы готовят доклад в целях предосторожности и пока не знают, какие доводы приведет спецпрокурор. По данным телеканала, документ готов на половину.
Комментарии1
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tvitov66 01 сентября 2018 | 10:58
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