Юристы Дональда Трампа готовят доклад, опровергающий его незаконные связи с Россией

Как рассказал телеканалу CNN один из адвокатов главы Белого дома, документ задумывается как ответ на обвинения, с которыми может выступить спецпрокурор Роберт Мюллер. Он расследует дело о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. Юристы готовят доклад в целях предосторожности и пока не знают, какие доводы приведет спецпрокурор. По данным телеканала, документ готов на половину.