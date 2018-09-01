Два новых фигуранта дела о контрабанде кокаина из Аргентины объявлены в международный розыск

Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Он не стал уточнять личности подозреваемых. Известно лишь то, что это знакомые бывших сотрудников российского посольства в Буэнос-Айресе. Четыреста килограммов наркотика обнаружили в здании школы на территории диппредставительства в конце позапрошлого года. В рамках дела задержаны шесть человек, в том числе и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук. Преследование в свой адрес он назвал провокацией.