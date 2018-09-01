Два новых фигуранта дела о контрабанде кокаина из Аргентины объявлены в международный розыск
Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Он не стал уточнять личности подозреваемых. Известно лишь то, что это знакомые бывших сотрудников российского посольства в Буэнос-Айресе. Четыреста килограммов наркотика обнаружили в здании школы на территории диппредставительства в конце позапрошлого года. В рамках дела задержаны шесть человек, в том числе и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук. Преследование в свой адрес он назвал провокацией.
Комментарии9
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curious69_ 01 сентября 2018 | 10:44
Вот что интересно... Оказывается " преступники" уже ЗНАКОМЫЕ сотрудников посольства... и это ОФИЦИАЛЬНО в рамках следствия. А ведь по горячим следам М.Захарова"ВИЗЖАЛА" на весь мир ,что эта история ПРОВОКАЦИЯ и посольские чисты как ангелы.
tvitov66 01 сентября 2018 | 10:55
curious69_: стыдоба то какая, всю репутацию страны измазали полонием, новичком, коксом, гибридными войнами, сбитым MH17, захватом Крыма, сдачей Китаю островов Большой Уссурийский и Тарабаров ...
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serge_moro 01 сентября 2018 | 11:01
tvitov66: По-видимому эти двое -Лавров и Захарова. Судя по той ахинее,что эти двое несут многие годы ,они уже давно подсели на кокс
kryimzdick 01 сентября 2018 | 11:06
serge_moro: Манька кокс через клизму употребляет.
proxxit 01 сентября 2018 | 11:08
tvitov66:
Забавно, что совковому холуйскому быдлу, типа тебя, расстрелы парламента и несогласных, залоговые аукционы, "работа с документами" приятней, чем сбитый лохлами Боинг или демократический выбор жителей Крыма...
vladimirbelarus 01 сентября 2018 | 10:51
Что скажет Машка-плясунья? Опять соврала? Сколько раз её уже ловили на лжи? Впрочем, Лаврова ещё больше уличали во вранье, живёт же ещё как-то, овёс жуёт.
proxxit 01 сентября 2018 | 11:03
vladimirbelarus:
Начинаешь понимать, почему такие как ты, помогали бандеровцам жечь белорусов в Хатыни...
gad123 01 сентября 2018 | 11:35
proxxit: Нет девушка .. Видать это твои !!!
davi__koloradov 01 сентября 2018 | 10:56
Все-таки пора переименовать Российский МИД в Наркомат.