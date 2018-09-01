В Беслане начались траурные мероприятия по жертвам теракта 2004 года

К школе № 1, где террористы в течение трех дней удерживали заложников, несут цветы. Во дворе учебного заведения показывают фильмы о Беслане. На федеральном уровне сегодня о трагедии не вспоминают, мероприятия не проводятся – они запланированы на 3 сентября. Теракт, который произошел 14 лет назад, унес жизни триста сорок одного человека.