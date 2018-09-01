В Беслане начались траурные мероприятия по жертвам теракта 2004 года
К школе № 1, где террористы в течение трех дней удерживали заложников, несут цветы. Во дворе учебного заведения показывают фильмы о Беслане. На федеральном уровне сегодня о трагедии не вспоминают, мероприятия не проводятся – они запланированы на 3 сентября. Теракт, который произошел 14 лет назад, унес жизни триста сорок одного человека.
Комментарии4
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dorin1987 01 сентября 2018 | 10:41
Ну-с. О захарченке царек РФ высказался, а тут - что-то булькнет, м?
harra 01 сентября 2018 | 10:58
dorin1987: Его не хватит больше чем на... - Она утонула...
kosmicheskiy_svin 01 сентября 2018 | 10:59
Жертвам терракта или жертвам ликвидации терракта???
korikov 01 сентября 2018 | 11:14
Эхо Москвы блокирует комментарии к новости и смерти Маккейна, чтобы не глумились и не оскорбляли умершего американского старика и не блокирует комментарии к новости о теракте в Беслане, видимо допуская глумление над по7ибшими детьми.