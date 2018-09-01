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10:30, 01 сентября 2018

Ространснадзор проверит авиакомпанию ЮТэйр, аэропорт «Сочи» и диспетчеров после аварии Боинга

В ночь на субботу самолет выкатился за пределы посадочной полосы в реку. Разрушились шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. При жесткой посадке пострадали 18 человек. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, первый прибывший на место ЧП. В эти минуты в столицу должен вылететь обратный рейс авиакомпании. Пассажирам, которые решили сдать билеты, предоставят возможность вернуться поездом.

Комментарии

2

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neon999 01 сентября 2018 | 10:53

Госструктуры только спускают указания и стригут бабло, а когда что-то случается - только «проверяют» и назначают козлов отпущения, а сами никогда ни за что не отвечают.

salhomir_murza 01 сентября 2018 | 10:57

neon999:
Либеральные диверсанты в конец уже оборзели. Может уже пора шендеровичей пресовать по-взрослому.

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