Ространснадзор проверит авиакомпанию ЮТэйр, аэропорт «Сочи» и диспетчеров после аварии Боинга

В ночь на субботу самолет выкатился за пределы посадочной полосы в реку. Разрушились шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. При жесткой посадке пострадали 18 человек. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, первый прибывший на место ЧП. В эти минуты в столицу должен вылететь обратный рейс авиакомпании. Пассажирам, которые решили сдать билеты, предоставят возможность вернуться поездом.