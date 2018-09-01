Ространснадзор проверит авиакомпанию ЮТэйр, аэропорт «Сочи» и диспетчеров после аварии Боинга
В ночь на субботу самолет выкатился за пределы посадочной полосы в реку. Разрушились шасси и крыло. Загорелся левый двигатель. При жесткой посадке пострадали 18 человек. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, первый прибывший на место ЧП. В эти минуты в столицу должен вылететь обратный рейс авиакомпании. Пассажирам, которые решили сдать билеты, предоставят возможность вернуться поездом.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neon999 01 сентября 2018 | 10:53
Госструктуры только спускают указания и стригут бабло, а когда что-то случается - только «проверяют» и назначают козлов отпущения, а сами никогда ни за что не отвечают.
salhomir_murza 01 сентября 2018 | 10:57
neon999:
Либеральные диверсанты в конец уже оборзели. Может уже пора шендеровичей пресовать по-взрослому.