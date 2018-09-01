Первые городские электрические автобусы выйдут сегодня на улицы Москвы

По замыслу властей, в будущем они должны заменить собой троллейбусы, а потом и обычные автобусы на дизельном топливе.

В преддверии выборов градоначальника на улицах города запускают новый для Москвы вид транспорта – электробусы. Причем проезд в них до конца сентября будет бесплатным. По подсчетам «Медузы», эта акция обойдется столичному бюджету почти в 28 миллионов рублей. Сегодня на линии выйдет только 10 автобусов и пока только на один маршрут – от ВДНХ до Алтуфьева. На следующем этапе, который будет реализован до конца года, таких маршрутов будет уже 6. Салоны электробусов оборудованы USB-зарядками, системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации. Каждая машина стоит более 33 миллионов рублей, что почти в 2 раза дороже троллейбуса, на замену которого они и придут. Власти уверяют, что в долгосрочной перспективе электробусы окажутся выгоднее. Пока проведено два аукциона на поставку 200 машин, их выиграли «ГАЗ» и «КамАЗ». Они же в течение 15 лет будут заниматься их обслуживанием.

С 2021 года власти Москвы перестанет закупать автобусы с дизельными двигателями, а к 2030 году, как обещают чиновники, все автобусы в городе будут электрическими.