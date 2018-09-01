Подозреваемые в убийстве главы ДНР подтвердили причастность Украины к преступлению

Об этом заявили власти самопровозглашенной республики.

В результате взрыва, прогремевшего накануне в кафе «Сепар» в центре Донецка, погибли Александр Захарченко и его охранник. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Минздрава ДНР Александра Оприщенко. Министр подчеркнул, что появившаяся ранее в соцсетях информация о пяти погибших, в том числе ребенке, не соответствует действительности.

После взрыва были задержаны несколько человек, которых власти ДНР сразу объявили «украинскими диверсантами». Спустя несколько часов исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников заявил, что в результате допроса задержанные признались в работе на Киев. Как пишет «Коммерсант», взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе, и было приведено в действие звонком с телефона. Донецкие силовики ищут предателя среди окружения Захарченко, потому что лишь доверенные люди могли знать о перемещениях главы ДНР.

Похороны Александра Захарченко состоятся в понедельник 3 сентября.