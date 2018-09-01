Восемь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Баварии

ЧП случилось в ночь на субботу. Пожар разгорелся на хранилище сжиженного газа и бензина. Жителям окрестных населенных пунктов порекомендовали не открывать окна в домах. Почти две тысячи человек, проживающие неподалеку от НПЗ, были эвакуированы. Экологи предупредили об опасности задымления в радиусе двадцати километров от предприятия. Полиция оцепила территорию завода.