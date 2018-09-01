Самолет авиакомпании ЮТэйр, летевший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку

Борт выкатился за пределы полосы. 18 человек пострадали. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.

Boeing 737 после посадки в Сочи задел крылом ограждение и скатился в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. Произошло ЧП в 3 часа ночи. Судя по кадрам видеозаписей, которые зафиксировали случившиеся, пожар был сильным. На борту самолета авиакомпании UTair летели 164 пассажира и 6 членов экипажа. Людей начали сразу эвакуировать, прибывшие на место пожарные приступили к тушению, открытый огонь удалось сбить достаточно быстро. Большинству пострадавших помощь оказании на месте, 3 человека направлены в больницу, среди них двое детей. Жизни госпитализированных пассажиров ничто не угрожает. От сердечного приступа умер руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Он первым направился на место происшествия, где помогал проводить эвакуацию и координировал работу служб аэропорта. В связи с инцидентом с самолетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании «ЮТэйр».

В Сочи задержаны вылет и прибытие около двадцати рейсов. Пассажирам авиакомпании ЮТэйр. Предлагают вернуться в Москву поездом, если они опасаются лететь самолетом.