Пользователи Facebook сообщили о проблемах в работе мессенджера

По данным портала Downdetector, который отслеживает техническую исправность интернет-сервисов, сбои начались около 4 часов утра. Больше всего жалоб на проблемы, связанные с получением сообщений. Около четверти пользователей не могут подключиться к приложению, еще столько же испытывают трудности с входом в аккаунт. Сбои в основном затронули жителей стран Европы, Сингапура и США.