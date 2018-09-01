Соединенные Штаты продолжают наращивать военную группировку в Средиземном море
Как сообщает газета Gibraltar Chronicle, в акваторию зашла еще одна ударная подводная лодка ВМФ США. В Минобороны страны уточнили, что это «запланированный, технический визит». Как напоминает издание, первая с начала года американская субмарина зашла в Средиземное море еще в марте. Она приняла участие в ракетном ударе по целям в Сирии. В последние недели и российская и американская сторона наращивают силы в регионе. Это происходит на фоне данных о возможном применении в Сирии химоружия.
Комментарии8
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alexsokol777 01 сентября 2018 | 09:46
Зачем нарашивать в регионе, если дело идёт к 3й мировой?
tvitov66 01 сентября 2018 | 10:05
alexsokol777: вы видать проспали - 3-я мировая была холодной, в которой НАТО победило Варшавский договор, захватило восточную Европу и порвало СССР на клочки. Сегодня ПУкинское ворьё грабит остатки и вывозит все на Запад
herch 01 сентября 2018 | 09:47
А поминки Кобзона в Донецке закончились встречей друзей.
zollendorf 01 сентября 2018 | 09:55
А русня то чего туда лезет?
Напросятся чувствую, они на то, что расхерачат разом все их ржавые корыта.
Фарш из 300+ Вагинеров им цветочком покажется.
perestarok 01 сентября 2018 | 09:59
"Соединенные Штаты продолжают наращивать военную группировку в Средиземном море
В акваторию зашла еще одна ударная подводная лодка ВМФ США…"
Хорошо бы их там, на дне и оставить.
herch 01 сентября 2018 | 10:10
perestarok: ныряй за Курском.
igorkot____1 01 сентября 2018 | 10:13
herch: Этот poludurok еще и за Комсомольцем нырнуть может.)))
epynda 01 сентября 2018 | 10:03
При некоторых, форс-мажорных обстоятельствах, может случиться Пирл-Харбор № 2 ...