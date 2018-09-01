"Соединенные Штаты продолжают наращивать военную группировку в Средиземном море

Как сообщает газета Gibraltar Chronicle, в акваторию зашла еще одна ударная подводная лодка ВМФ США. В Минобороны страны уточнили, что это «запланированный, технический визит». Как напоминает издание, первая с начала года американская субмарина зашла в Средиземное море еще в марте. Она приняла участие в ракетном ударе по целям в Сирии. В последние недели и российская и американская сторона наращивают силы в регионе. Это происходит на фоне данных о возможном применении в Сирии химоружия.