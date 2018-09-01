Российское Минобороны не прокомментировало информацию о запрете на пролет самолета над Ираком
Ранее ливанское издание Al-Masdar News сообщило, что Багдад закрыл небо для военного Ту-154, который летел из Москвы в сирийскую Латакию. После этого борт был вынужден приземлиться в Иране. По сведениям арабской прессы, реактивный лайнер предпринял еще одну попытку пролета в пункт назначения, однако была ли она удачной, неизвестно. О причинах запрета на пересечение Ту-154 территории Ирака не сообщается.
Комментарии4
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semia 01 сентября 2018 | 09:46
А мы то думали,что Сирия у наших границ,за спасение границ и воюем...А теперь чтоб долететь и спасти Асада придется пол Земли облететь. Плакали наши пенсии!
tvitov66 01 сентября 2018 | 10:13
semia: будем копать туннель!
zollendorf 01 сентября 2018 | 10:01
Через Ю. Осетию и Науру надо было сразу.
curious69_ 01 сентября 2018 | 10:09
Ещё серия ударов в спину Путину....Сначала погиб друг Захарченеко, затем подлые иракцы ,препятствующие борьбе с терроризмом. Бедненький наш президент .. Как много у него врагов....А вы говорите пенсии. НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ .