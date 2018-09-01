Российское Минобороны не прокомментировало информацию о запрете на пролет самолета над Ираком

Ранее ливанское издание Al-Masdar News сообщило, что Багдад закрыл небо для военного Ту-154, который летел из Москвы в сирийскую Латакию. После этого борт был вынужден приземлиться в Иране. По сведениям арабской прессы, реактивный лайнер предпринял еще одну попытку пролета в пункт назначения, однако была ли она удачной, неизвестно. О причинах запрета на пересечение Ту-154 территории Ирака не сообщается.