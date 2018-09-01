Подозреваемые в убийстве главы самопровозглашенной ДНР подтвердили причастность Киева к преступлению

Это сказал исполняющий обязанности руководителя республики Дмитрий Трапезников. Как пишет «Коммерсантъ», он не уточнил, сколько человек были задержаны. Александр Захарченко погиб от взрыва в кафе «Сепар» накануне днем. Жертвой теракта стал еще один посетитель, 11 человек пострадали. На Украине произошедшее назвали результатом внутренней борьбы в ДНР и отвергли свою причастность к событиям в Донбассе.