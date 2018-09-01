Спасатели возобновили разбор завалов на заводе в Дзержинске

Вчера утром на территории предприятия в Нижегородской области произошел взрыв. Это случилось в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Жертвами ЧП стали три человека, шестеро пострадали. Двое считаются пропавшими без вести. В городе объявлен трехдневный траур. Торжественные школьные линейки начнутся с минуты молчания. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.