Спасатели возобновили разбор завалов на заводе в Дзержинске
Вчера утром на территории предприятия в Нижегородской области произошел взрыв. Это случилось в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Жертвами ЧП стали три человека, шестеро пострадали. Двое считаются пропавшими без вести. В городе объявлен трехдневный траур. Торжественные школьные линейки начнутся с минуты молчания. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Комментарии3
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ss2020 01 сентября 2018 | 09:35
рейтинг такой у вовы...больше трупов, выше рейтинг, вот что плутон с чёрной луной у вовы застенчивого делают...!)
tvitov66 01 сентября 2018 | 10:00
ss2020: вчера так хлопнуло, что сегодня завалы от взрыва разбирают ... хорошо только хлопали, а не топали
mahnozlukka 01 сентября 2018 | 10:05
Никогда такого не было и вот опять..
Не получат герои Донбасса мины МОН 50