После аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи возбуждено уголовное дело

«Боинг» авиакомпании Utair скатился с посадочной полосы в реку. От удара разрушилось шасси и крыло, левый двигатель загорелся. По меньшей мере 18 человек на борту пострадали. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, помогавший эвакуации.

ЧП произошло в сложных погодных условиях. Из-за сильного дождя и ветра экипаж не смог с первого раза приземлиться. Авария произошла уже при втором заходе воздушного судна на посадку.