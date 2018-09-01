После аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи возбуждено уголовное дело
«Боинг» авиакомпании Utair скатился с посадочной полосы в реку. От удара разрушилось шасси и крыло, левый двигатель загорелся. По меньшей мере 18 человек на борту пострадали. От сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, помогавший эвакуации.
ЧП произошло в сложных погодных условиях. Из-за сильного дождя и ветра экипаж не смог с первого раза приземлиться. Авария произошла уже при втором заходе воздушного судна на посадку.
Комментарии3
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olegleon 01 сентября 2018 | 09:36
и какая же необходимость была так рисковать?
sensei54 01 сентября 2018 | 09:44
olegleon: Риск – это когда квс не имел соответствующего «минимума».
«Для обеспечения безопасности и эффективности полетов в сложных метеорологических условиях устанавливаются категорированные минимумы:
- минимум I категории: высота нижней границы облаков 60 м, видимость на ВПП - 800 м;
- минимум II категории: высота нижней границы облаков менее 60 м, но не менее 30 м, видимость на ВПП - менее 800 м, но не менее 400 м;
- минимум III категории: высота нижней границы облаков менее 30 м, видимость на ВПП - менее 400 м.»
nlander 01 сентября 2018 | 10:13
Интересно, пассажиры хлопали в ладоши, когда лайнер коснулся земли?