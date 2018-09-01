В Москве убрали турникеты на наземном общественном транспорте

Для оплаты проезда нужно просто приложить проездной к терминалу. Следить за этим будут контролеры. Это существенно сократит москвичам время в пути, — сказал агентству ТАСС директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

«Задачу, как контролировать оплату проезда, во всех городах мира решают. Самый простой способ — посадка через переднюю дверь с турникетом: не заплатил — не вошел. В чем недостаток — тратится больше времени. И автопарк или трамвайное депо, и пассажир теряют время, потому что у меня рейс условно вместо 60 минут длится 75. Потому что я на каждой остановке не могу поехать, пока не посажу всех пассажиров, не пропущу их через турникет. Это очень невыгодно для эксплуатации общественного транспорта. Выбирая из двух зол — неполнота сбора или избыточной затраты времени на каждый рейс из сотни тысяч рейсов, совершаемых в городе — Москва пришла сейчас к тому, что давайте все-таки рискнем, пойдем по второму пути», — сказал Блинкин.

Турникеты начали убирать уже в начале этого года. В будущем планируется установить устройства для оплаты проезда банковской картой.