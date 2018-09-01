Студентов университета «Синергия» призывают обязательно пойти на встречу с мэром Сергеем Собяниным
Об этом «Эху Москвы» рассказали учащиеся факультета Театра, кино и телевидения. Встреча пройдет 3 сентября в Олимпийском в рамках бизнес-форума, организованного университетом. Руководство ВУЗа не имеет отношения к требованию обязательной явки, — говорит декан факультета Елена Крылова.
«Во-первых, я не могу отвечать за те фразы, которые кто-то где-то излагает. Во-вторых, бывает, что я говорю одно, а меня слышат по-другому. Я не могу отвечать за то, что кто-то где-то как-то делает. Я могу отвечать за собственные слова и поручения. Вот мое поручение конкретно мои менеджеры выполнили нормально. Если кто-то где-то перебдел… бывает. Да, это такая акция — начало учебного года. И такое крупное мероприятие с достойными людьми. Почему такая увязка именно с Сергеем Собяниным?», — сказала Крылова.
Сообщение с указанием обязательности явки появилось в одной из групп ВКонтакте, связанной со студентами факультета Театра, кино и телевидения. Позднее оно было удалено.
Комментарии7
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nns33 01 сентября 2018 | 09:18
ССС ждут на дебатах! Тогда не только студенты,но и горожане смогут послушать мэра.
irinakingsize1 01 сентября 2018 | 09:19
\\Я не могу отвечать за то, что кто-то где-то как-то делает. Я могу отвечать за собственные слова и поручения.\\
А вот Эрнст ответил за слова редактора Первого канала, выразившего глубокое удовлетворение смертью певца, уволив его.
Странные принципы: где выгодно - отвечаю, где не выгодно- не отвечаю...Нормально приспособились к системе.
evgeny_biolog 01 сентября 2018 | 09:34
"Студентов университета «Синергия» призывают обязательно пойти на встречу с мэром"
Кофе-брейк, пирожные ... Почему не сходить?
sparky 01 сентября 2018 | 09:41
Декан случаем не из неудавшихся актеров?
Без написанного сценаристом текста способна только невнятную белиберду нести.
andy66 01 сентября 2018 | 09:48
использование безответных студентов для политических массовок - давняя совковая традиция. Ну, и картошка разумеется... а кто еще ее будет убирать?
shtirlitz77 01 сентября 2018 | 09:50
"...Бывает, что я говорю одно, а меня слышат по-другому..."
Что же это за декан такой, который не может найти общий язык со студентами, которому нужен "переводчик".
shtirlitz77 01 сентября 2018 | 09:53
Какая многословная отмазка!