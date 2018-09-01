В Киеве считают быструю реакцию Москвы на убийство главы ДНР «попыткой прикрыть марионеток, которых она поддерживает»

В Киеве считают быструю реакцию Москвы на убийство главы ДНР «попыткой прикрыть марионеток, которых она [Москва] поддерживает». Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. В Службе безопасности Украины считают, что Александр Захарченко был убит российскими спецслужбами или стал жертвой криминальных разборок.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за убийством могут стоять украинские власти.

Она добавила, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать беспристрастное расследование этого преступления.

Вряд ли удастся узнать, кто был заказчиком убийства главы ДНР, сказал в эфире «Эхо Москвы» журналист Леонид Радзиховский.

По мнению Радзиховского, смерть Захарченко скорей всего ничего не изменит в конфликте между Россией и Украиной.

Напомним, глава ДНР, а также еще один человек, погибли накануне при взрыве в кафе в Донецке. Еще 9 человек пострадали, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Власти республики сообщили о задержании подозреваемых. На допросе они, якобы признали причастность к случившемуся Украины.