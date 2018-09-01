Комиссия Межгосударственного авиационного комитета начала расследование причин инцидента с самолетом в Сочи

На место также прибыл глава Минтранса Евгений Дитрих. В настоящее время идет совещание оперативного штаба во главе с министром, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. «Среди пассажиров и членов экипажа «Боинга» погибших нет». Пассажиры аварийного борта доставлены в гостиницу. Для них организовано горячее питание", — передал министр через пресс-службу.

Состояние здоровья шести членов экипажа удовлетворительное. В больницу отправлены семеро пострадавших, в том числе двое детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В основном речь идет

о ссадинах и ушибах. Дитрих также сообщил, что на месте аварии скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. По словам министра, он первым, кто прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию, координировал работу служб. У него не выдержало сердце. Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, предоставят возможность уехать поездом.

«Боинг» авиакомпании «ЮТэйр», прибывший этой ночью из Москвы, выехал со взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и скатился в реку. В результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся двигатель, повреждена носовая часть судна.

Люди успели оперативно покинуть загоревшийся в Сочи самолет. Об этом телеканалу «НТВ» рассказали пассажиры лайнера.

В результате инцидента, по имеющейся информации, пострадали 18 человек.