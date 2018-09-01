Зайти в любой московский автобус теперь можно беспрепятственно

В столице заработал бестурникетный режим на всем городском наземном транспорте. Для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к любому валидатору, установленному в салоне подвижного состава, сообщается на сайте столичной мэрии.

По замыслу властей, в результате перехода на бестурникетную систему время посадки сократится с 5 минут до 30 секунд, а длительность поездки по маршруту на 5-20% благодаря отсутствию очередей на входе в транспорт.