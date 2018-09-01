Власти Калифорнии впервые сообщили о ДТП с участием беспилотного автомобиля компании Apple
Соответствующее заявление опубликовано на сайте автотранспортного управления американского штата. Как следует из документа, авария произошла 24 августа. «Лексус», на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезался «нисан лиф». Оба транспортных средства получили повреждения, никто не пострадал.
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