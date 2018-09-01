Американская разведка составила предварительный список объектов, в которых Дамаск хранит химическое оружие
Американские специалисты по военной разведке составили предварительный список сирийских объектов, в которых, по их данным, Дамаск хранит химическое оружие. Они могут стать целью, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о новых ракетных ударах. Об этом CNN рассказали несколько американских чиновников. Пока, как указал один из знакомых с ситуацией собеседников телеканала, решение о новых ударах по арабской республике не принято.
Комментарии1
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banyi3 01 сентября 2018 | 08:41
Интересно долбанут? Хотелось бы, а то скучно как то... Пора бы )