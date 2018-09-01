К Средиземному морю подошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США Newport News класса Los Angeles

К Средиземному морю подошла ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles. Об этом сообщает местная национальная газета Gibraltar Chronicle. Подлодка, по ее данным, зашла в Гибралтар. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории уточняет, что субмарина оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. Американское Минобороны, комментируя эти данные, сообщило, что это «запланированный, технический визит».