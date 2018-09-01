Комиссия Межгосударственного авиационного комитета начала расследование причин инцидента с самолетом в Сочи

«Боинг» авиакомпании «ЮТэйр», прибывший этой ночью из Москвы, выехал со взлетно-посадочной полосы в реку. В результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся двигатель. По данным МЧС, лайнер пробил ограждение летного поля, повреждена носовая часть судна. Сообщалось о 18 травмированных и одном погибшем: сотруднике аэропорта, который скончался в результате сердечного приступа. Всего на борту находились 164 пассажира и шестеро членов экипажа, они эвакуированы. Из-за инцидента в аэропорту Сочи задерживается примерно два десятка рейсов.