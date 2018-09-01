В России с сегодняшнего дня вступают с силу поправки в закон о наследовании имущества умерших родственников
В новой версии закона вводятся понятия «наследственного фонда».
Теперь, по воле наследодателя, может быть создана специальная организация для управления его имуществом. Формирование наследственного фонда позволит передавать наследство по частям и при выполнении определенных условий, а также избавит наследников от полугодового ожидания. Устав фонда и условия управления организацией будут прописываться в завещании. Это даст возможность управления имуществом покойного, если такое требование найдет отражение в завещании. Там будет указан круг ответственных лиц и способ распоряжения доходами.
Имущество покойного по его воле теперь может быть направлено на благотворительность. Практика создания наследственных фондов существует во многих странах. Например, так функционирует знаменитый Нобелевский фонд — большая его часть инвестирована, а выплаты производятся из прибыли.
Уже с началом лета следующего года в законодательстве о наследовании появятся новые изменения вслед за наследственными фондами, будут подписываться и договоры о наследстве.
Комментарии2
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alex_d 01 сентября 2018 | 08:24
эта новость разве что венедиктова тут может заинтересовать.
наследственный фонд.. ха...
sasass 01 сентября 2018 | 08:28
Теперь наследников будут лишать наследства под всякими предлогами и пополнять фонд всякими выкрутасами..