В России с сегодняшнего дня вступают с силу поправки в закон о наследовании имущества умерших родственников

В новой версии закона вводятся понятия «наследственного фонда».

Теперь, по воле наследодателя, может быть создана специальная организация для управления его имуществом. Формирование наследственного фонда позволит передавать наследство по частям и при выполнении определенных условий, а также избавит наследников от полугодового ожидания. Устав фонда и условия управления организацией будут прописываться в завещании. Это даст возможность управления имуществом покойного, если такое требование найдет отражение в завещании. Там будет указан круг ответственных лиц и способ распоряжения доходами.

Имущество покойного по его воле теперь может быть направлено на благотворительность. Практика создания наследственных фондов существует во многих странах. Например, так функционирует знаменитый Нобелевский фонд — большая его часть инвестирована, а выплаты производятся из прибыли.

Уже с началом лета следующего года в законодательстве о наследовании появятся новые изменения вслед за наследственными фондами, будут подписываться и договоры о наследстве.