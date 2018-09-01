Около 20 рейсов на прилет и вылет задержаны в аэропорту Сочи из-за инцидента с самолетом авиакомпании «ЮТэйр»

Об этом сообщила ТАСС представитель аэропорта. В свою очередь представитель авиакомпании «ЮТэйр» сообщил, что пассажиров, которые должны были вылететь в Москву обратным рейсом, заберет резервный борт. Он вылетел из столицы, отправление рейса запланировано на 09:20, с задержкой более чем на три часа.

Этой ночью Боинг, прилетевший из Москвы, выехал со взлетно-посадочной полосы и скатился в реку. В результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся двигатель, повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шестеро членов экипажа, они эвакуированы. Сообщалось о 18 травмированных и одном погибшем — сотруднике аэропорта. Возбуждено уголовное дело.