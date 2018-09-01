В Беслане начинаются трёхдневные траурные мероприятия по жертвам теракта 2004 года
14 лет назад террористы захватили школу №1, в заложниках оказались более 1100 человек, преимущественно дети.
Начнутся мероприятия с возложения цветов в школе, там же пройдёт заупокойная лития. Об этом рассказала «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.
Мероприятия на федеральном уровне пройдут 3 сентября в день, когда во время освобождения школы более трехсот заложников были убиты, порядка восьмисот получили ранения.
Комментарии11
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arye_11 01 сентября 2018 | 08:09
Путин приедет...???
Ведь в освобождение бесланских заложников и он тоже внес свой "героический" вклад.
roman_i_olga 01 сентября 2018 | 08:12
arye_11: аришка ваш Израиль тоже не церемонится
arye_11 01 сентября 2018 | 08:18
roman_i_olga:
Да, Израиль с бандитами не церемонится.
Но 300 детей...???
Израиль за ничтожного ефрейтора-раздолбая, проспавшего и воинскую службу и собственное свое пленение, отдал 1.500 бандитов
Да ты уху ел(уху ела, уху ели) существо.
proxxit 01 сентября 2018 | 08:31
arye_11:
Израиль и сейчас топит за ИГ, и что из этого...
Обрезанные азиатские дикари за других - это нормально.
mahnozlukka 01 сентября 2018 | 08:29
roman_i_olga: а в чем разница между захватом беслана и части Донбасса??
banyi3 01 сентября 2018 | 08:10
Так это праздник для либералов! Баба Лера же называла Басаева настоящим демократом...
mahnozlukka 01 сентября 2018 | 08:31
banyi3: Басаев Матарола, Захарченко.....
kazlevich1949 01 сентября 2018 | 08:17
Таки вот интересно в эти дни Дику Чейни, Кандолизе Райз, да Бушу Младшему икается или нет?
ss2020 01 сентября 2018 | 08:22
Мигрень - наиболее частый диагноз при головной боли, а это сейчас для лилипутов очень актуально! В XVIII-м веке мигрень лечили растираниями уксусного раствора, а дамы кокаином и марихуаной.
zztop1960 01 сентября 2018 | 08:37
Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) начинает публиковать документы о преступлениях Красной армии в Литве – убийствах, массовых изнасилованиях, грабежах и т.д.
Документы выложены на сайте Центра .
“В 1944 году советская армия изгнала немецкую армию из Литвы. Масштаб произвола советских военных был таков, что уже в июле секретарь Компартии Литвы обратился к советскому военному руководству с просьбой укротить продолжающийся произвол буйной Красной Армии, чтобы окончательно не потерять благосклонность (местного, – ред.) населения. Однако это не помогло”, – говорит в представлении к документам.
Уточняется, что особенно жестокие случаи грабежа и массовых изнасилований были зарегистрированы в Клайпедском районе, потому что он перед тем официально был немецкой территорией, и советские военные считали местных жителей немцами.
В документах также описаны поджоги усадеб, грабеж жителей, стрельба пьяных советских солдат, в результате которой погибли люди, и другие преступления. "Насиловали и семидесятилетних бабушек, и четырнадцатилетних девочек - даже в присутствии родителей", - говорится в сообщении центра.
Зафиксированы и действия подставных отрядов, действовавших по указке советских властей (что хорошо известно и по Западной Украине). Они жестоко убивали мирных жителей, притворяясь литовскими партизанами.
irinakingsize1 01 сентября 2018 | 08:41
Интересно, а арестовывать матерей Беслана будут , как например в 2016 году, когда они на своих белых майках прямо указали, кого считают палачом своих детей?