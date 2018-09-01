В Беслане начинаются трёхдневные траурные мероприятия по жертвам теракта 2004 года

14 лет назад террористы захватили школу №1, в заложниках оказались более 1100 человек, преимущественно дети.

Начнутся мероприятия с возложения цветов в школе, там же пройдёт заупокойная лития. Об этом рассказала «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.

Мероприятия на федеральном уровне пройдут 3 сентября в день, когда во время освобождения школы более трехсот заложников были убиты, порядка восьмисот получили ранения.