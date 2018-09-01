Президент США Дональд Трамп не поедет на саммиты АСЕАН и АТЭС в Сингапуре и Папуа-Новой Гвинее
Штаты на встречах представит вице-президент Майк Пенс. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом.
По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Пенс «подчеркнет видение США свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанное на уважении суверенитета и верховенстве закона, а также принципах свободной и справедливой торговли». Также сообщается, что Трамп в это время нанесет визит в Ирландию.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 01 сентября 2018 | 08:08
Россию уже не омывают воды Тихого океана - у берегов России плещутся санкционные волны...