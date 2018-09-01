В Киеве опровергли информацию о том, что украинские власти начали перемещать свои войска вдоль линии соприкосновения

В Киеве опровергли информацию о том, что после гибели в Донецке главы ДНР Александра Захарченко, украинские власти начали перемещать свои войска вдоль линии соприкосновения. «Никаких передвижений техники не осуществляется, все проходит в плановом режиме, все подразделения на своих позициях», — сказал РБК представитель пресс-центра Операции объединенных сил Алексей Тригуб.

Ранее о том, что в самопровозглашенной республике зафиксировали подобные перемещения объявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Позже эту информацию подтвердил и советник покойного главы ДНР Александр Казаков.