Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Петербурге

Акция планируется девятого сентября на традиционном месте коммунистических демонстраций, на площади Ленина у Финляндского вокзала. Глава питерского штаба Навального Денис Михайлов считает, что Смольный решил согласовать митинг, потому что запреты предыдущих акций не мешали горожанам выходить на улицы.

В соответствии с заявкой, митинг рассчитан на четыре тысячи человек. Но по словам Михайлова они ожидают на акции порядка 20-и — 30-и тысяч.