ДНР: Задержанные по подозрению в убийстве Александра Захарченко признались в причастности к преступлению Украины

По крайней мере, так говорит временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников, передает «Донецкое агентство новостей». По его словам, в республике ожидают провокаций со стороны украинских силовиков. Ранее сообщалось, что на всей территории Донецкой самопровозглашенной республики объявлено чрезвычайное положение. Выезд за ее пределы закрыт, усилены меры безопасности.

Теракту в Донецке не может быть оправданий, это ужасная новость для процесса реализации Минских соглашений, сказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев подчеркнул, что версия причастности к этому теракту украинских спецслужб является наиболее достоверной, но необходимо дать поработать следствию.

Смерть Захарченко ничего не изменит в конфликте между Россией и Украиной, поскольку глава ДНР не являлся самостоятельной фигурой, ему легко найдут замену, считает замглавы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко.

Александр Захарченко получил смертельное ранение накануне при взрыве в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Погиб также еще один человек, девять ранены.